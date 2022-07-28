جولة ميدانية لرئيس مياه الفيوم بقرية سنهور القبلية لبحث مشكلة ضعف ضغط المياه



قام اليوم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بجولة ميدانية بشوارع قرية سنهور القبلية لمتابعة مشكلة ضعف ضغط المياه وانقطاعها ببعض مناطق قرية سنهور القبلية يرافقه المهندس سامى غالى رئيس قطاع مياه الشرب ،والدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل وذلك للوقوف على أسباب المشكلة والعمل على إيجاد حلول جذرية لها على أساس علمى .



وأكد عبد الجليل أن لكل مواطن الحق في الحصول على مياه الشرب بكميات مناسبة وأن الشركة تسعى بكافة قطاعاتها لتوفير احتياجات أهالينا بقرية سنهور القبلية من مياه الشرب النقية .



وأضاف أن الشركة لا تدخر جهدا لوضع الحلول العلمية التى تضمن وصول المياه لكافة المناطق المتأثرة بالقرية حيث يتم حاليا دراسة كميات المياه الداخلة إلى قرية سنهور بالكامل و دراسة الاحتياجات الفعلية للقرية من المياه بناء على عدد السكان كما يتم دراسة إنشاء رافع لزيادة الضغوط بالقرية علاوة على امكانية زيادة كمية المياه المغذية للقرية وذلك بالتنسيق بين قطاع المياه وقطاع التخطيط بالشركة .