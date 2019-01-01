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تعرضت مناطق متفرقة من الإمارات لسيول غير مسبوقة جراء هطول أمطار غزيرة، اليوم، دفعت سكان بلدات ومدن فى شمال البلاد إلى مغادرة منازلهم.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع مصورة لأشخاص غمرت مياه الفيضانات أجسامهم حتى منطقة الخصر فى شوارع المناطق المتضررة فى مدينتى الفجيرة والشارقة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى».

من جهته، وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بنقل كل الأسر المتضررة من الأمطار والسيول بالمناطق الشرقية بالدولة، إلى مواقع إيواء مؤقتة، بالتعاون مع الجهات المحلية، وحجز الفنادق القريبة لإيوائهم ونقل الأسر التى تعيش بمناطق قد تشكل خطورة على ساكنيها خلال فترة الأمطار الشديدة.

كما وجّه مجلس الوزراء جميع الجهات الاتحادية العاملة فى المناطق المتضررة وخاصة فى إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بأن يكون دوام موظفيها غير الضروريين عن بعد.

واستثنى القرار جميع الجهات الاتحادية المعنية بالدفاع المدنى والجهات الشرطية والأمنية التى تتعامل مع الكوارث والأزمات والحالات الطارئة بالإضافة للجهات المعنية بالدعم المجتمعى والتى تتعامل مع البلاغات الخاصة بأضرار المزارع والممتلكات الخاصة بالمواطنين.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التى شهدتها مناطق الدولة المختلفة بالتنسيق مع الجهات المحلية فى مختلف إمارات الدولة.

بدورها، قالت وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة إنها تعمل مع الفرق المختصة وأجهزة الدفاع المدنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة مع الحالة الجوية فى البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

ودعت السكان إلى عدم مغادرة المنازل خاصة فى المناطق التى تشهد أمطارا شديدة إلا للضرورة.