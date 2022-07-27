 علي عبد الخالق يعلن إصابته بالسرطان: الدولة تتكفل بعلاجي - بوابة الشروق
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علي عبد الخالق يعلن إصابته بالسرطان: الدولة تتكفل بعلاجي

علي عبد الخالق
علي عبد الخالق
أحمد علاء
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 2:25 ص | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 2:26 ص

قال المخرج علي عبد الخالق، إنه أصيب بمرض السرطان في أجزاء من جسمه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تقدر مع الغيطي" عبر شاشة "الشمس"، مساء الأربعاء، أنه لم يدخل مرحلة الحصول على علاج كيماوي حتى الآن.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تواصل معه أكثر من مرة، كما تلقى اتصالا من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ولفت إلى أنه تم إبلاغه بتكفل الدولة بالعلاج، متوجها بالشكر لكل من يسانده في أزمته.

ونوه بأنه لم يعلن مسبقا إصابته بالمرض ولم يكن ينوي ذلك، بينما باشر أصدقاؤه نشر الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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