وزيرة خارجية ألمانيا تبدأ زيارة اليوم إلى اليونان وتركيا

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس زيارة لليونان ثم تتوجه إلى تركيا.

وتعتزم الوزيرة الألمانية الالتقاء في أثينا برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

وفي تركيا تعتزم بيربوك الالتقاء غدا الجمعة بنظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو.

وتركز زيارة وزيرة خارجية ألمانيا لكلتا الدولتين الشريكتين بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتي تستمر ثلاثة أيام، على الحرب في أوكرانيا وعواقبها.

يشار إلى أن تركيا لديها علاقات جيدة مع روسيا وكذلك مع أوكرانيا وتحاول القيام بدور الوساطة بين الطرفين. وكان مسؤولون من كلا الجانبين المتنازعين التقوا أكثر من مرة لإجراء مفاوضات في تركيا منذ بداية الهجوم الروسي ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. ولكن المباحثات لم تسفر عن أي أوجه تقدم حتى الآن،

ولكن أنقرة استطاعت تحقيق نجاحا في مساعيها في النزاع حول صادرات الحبوب من أوكرانيا؛ حيث تم التوصل يوم الجمعة الماضي إلى صفقة بشأن إنهاء الحصار على صادرات الحبوب بوساطة تركيا والأمم المتحدة.

يشار إلى أن هناك نزاعا منذ فترة طويلة بين اليونان وتركيا حول الغاز الطبيعي في الجزء الشرقي من البحر المتوسط. وتتهم أثينا أنقرة بإجراء استكشافات للغاز الطبيعي هناك بشكل غير مشروع، فيما ترفض الحكومة التركية هذه الاتهامات وترى أن التنقيب عن الغاز الطبيعي أمر مشروع.