تعديل وزاري باليمن يشمل أربع حقائب بينها الدفاع والنفط

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أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، مساء الخميس، تعديلا وزاريا على الحكومة المعترف بها دوليًا، شمل أربع حقائب بينها الدفاع والنفط.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أنه "صدر اليوم قرار جمهوري قضى بتعديل وزاري شمل أربع وزارات".

وأفادت الوكالة بأن القرار "قضى بتعيين اللواء الركن محسن محمد حسين الداعري وزيراً للدفاع، ويرقى إلى رتبه فريق".

ونص القرار على "تعيين الدكتور سعيد سليمان بركات الشماسي وزيراً للنفط والمعادن، وكذلك تعيين المهندس مانع صالح يسلم بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة".

وشمل القرار تعيين سالم محمد العبودي الحريزي وزيراً للأشغال العامة والطرق.

وأضافت الوكالة الرسمية أنه تم أيضا إصدار قرار جمهوري قضى بتعيين الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي (وزير الدفاع المقال) مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن.

وهذا يعد أول تعديل وزاري على حكومة معين عبدالملك، التي تم تشكيلها مناصفة بين الشمال والجنوب في ديسمبر 2020.

ويتم تغيير وزير الدفاع الذي استمر في منصبه منذ سنوات للمرة الأولى.

وتأتي هذه القرارات بعد نحو 100 يوم على تشكيل المجلس الرئاسي اليمني، الذي حظي بدعم دولي واسع.