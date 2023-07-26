أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي رحيل لاعبه، الجزائري رياض محرز، إلى صفوف أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل التوفيق في المستقبل.. رياض محرز ينهي عامه الخامس مع السيتي وينتقل إلى أهلي جدة السعودي».

وأوضح مانشستر سيتي عبر الموقع الرسمي أن رياض محرز قضى خمس سنوات مع النادي بعد توقيعه في 2018 من ليستر سيتي.

شهدت فترة محرز في الاتحاد ظهوره في 236 مباراة وسجل 78 هدفًا وقدم 59 مساعدة لزملائه في الفريق حيث أصبح عضوًا أساسيًا في فريق بيب جوارديولا.

وقال محرز في تصريحات للموقع الرسمي: «كان اللعب لمانشستر سيتي شرفًا وامتيازًا.. جئت إلى السيتي للفوز بالألقاب والاستمتاع بكرة القدم وحققت كل ذلك وأكثر من ذلك بكثير».

وأضاف: «لقد أمضيت خمس سنوات لا تُنسى مع السيتي، حيث عملت مع لاعبين لا يصدقون ، وجماهير رائعة، وأفضل مدرب في العالم».

وأتم: «لقد صنعت طوال حياتي ذكريات رائعة وطريقة فوزنا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز والمعارك التي خضناها مع ليفربول، وفي العام الماضي أرسنال، أكدت رغبتنا الجماعية وعقليتنا في أن نكون الأفضل، مانشستر سيتي سيكون إلى الأبد جزءًا كبيرًا وسعيدًا من حياتي».