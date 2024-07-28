محمد السيد يدخل التاريخ بعد تتويجه بالبرونزية في أولمبياد باريس

دخل محمد السيد (21 عاما) لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة التاريخ بعدما توج ببرونزية الفردي في أولمبياد باريس 2024.

وتغلب محمد السيد المصنف العاشر عالميا على المجري تيبور أندراسفي بنتيجة 9-8 باللمسة الذهبية ليحقق أول ميدالية لمصر في أولمبياد باريس.

وفيما يلي أبرز الأرقام التاريخية لمحمد السيد بعد تحقيقه البرونزية:

الميدالية رقم 39 تاريخيا لمصر في دورات الألعاب الأولمبية.

الميدالية البرونزية رقم 20 في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية.

الميدالية الثانية للسلاح المصري بعد فضية علاء الدين أبو القاسم في أولمبياد لندن 2012.

الميدالية الرابعة للعرب في لعبة المبارزة بعد فضية علاء أبزالقاسم في لندن 2012 وبرونزية التونسية إيناس البوبكري في ريو دي جانيرو 2016 وفضية التونسي فارس فرجاني في باريس 2024.

الميدالية الثانية للعرب في أولمبياد باريس 2024.

أول لاعب إفريقي في تاريخ سلاح سيف المبارزة يحقق ميدالية أولمبية.