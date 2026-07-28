بريطانيا تسمح لناشط هونج كونج الديمقراطي وو تشي-واي بالبقاء 6 أشهر

مُنح الناشط المؤيد للديمقراطية في هونج كونج وو تشي-واي تصريحا للبقاء في المملكة المتحدة بصفته زائرا، حسبما قال محاميه اليوم الثلاثاء، حيث التقى مجددا بأسرته بعد أن أمضى أكثر من خمس سنوات في سجون المدينة.

وقال بول هاريس، محامي وو، لوكالة أنباء أسوشيتد برس في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، إن سلطات الهجرة أرسلت خطابا إلى محاميه يفيد بمنح وو، الرئيس السابق لأكبر حزب مؤيد للديمقراطية في هونج كونج، تصريحا للبقاء في المملكة المتحدة بصفته زائرا لمدة ستة أشهر. وتقيم أسرة وو في المملكة المتحدة.

وجاء قرار السلطات البريطانية بعدما أثار دخول وو إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي بموجب إفراج بكفالة من سلطات الهجرة لمدة سبعة أيام، مخاوف واسعة بين جماعات حقوق الإنسان وأبناء هونج كونج المقيمين في المملكة المتحدة وفي الإقليم الصيني.

وكان وو واحدا من 47 ناشطا وُجهت إليهم اتهامات في عام 2021 في أكبر قضية تشهدها هونج كونج بموجب قانون للأمن فرضته بكين، وأدى إلى سحق حركة ديمقراطية كانت مزدهرة في السابق. وحُكم عليه في عام 2024 بالسجن لمدة أربع سنوات وخمسة أشهر بتهمة التآمر لارتكاب أعمال تخريبية، بسبب دوره في انتخابات تمهيدية غير رسمية.

وقال وو في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس يوم الأحد إنه كان مسموحا له بالبقاء في بريطانيا حتى الأربعاء فقط، بعدما اعتقدت سلطات الحدود البريطانية أنه قد تكون لديه أهداف أخرى تتجاوز مجرد الزيارة، بما في ذلك السعي للحصول على إقامة طويلة الأمد. وأعرب عن مخاوفه من أن يؤدي ذلك إلى تقليص خططه لقضاء بعض الوقت مع أسرته بعد سنوات من الانفصال عنها. كما خشي من أن يؤثر سجل الهجرة الخاص به على زياراته المستقبلية لأسرته في المملكة المتحدة.