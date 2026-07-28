رئيس الجزائر: علاقاتنا مع الدول العربية طيبة جدا بإستثناء دويلة واحدة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن علاقات بلاده مع الدول العربية طيبة جدا باستثناء " دويلة واحدة مصدر للدم والفتنة".

ولم يكشف تبون، الذي كان يتحدث في مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء الاثنين، هوية هذه "الدويلة".

وقال تبون: " أجدد التزامي بأن الجزائر لا تريد الأذى لأحد، ولما يتعاظم الخطر فعليك بالمثل العربي الذي يقول: الباب الذي يأتيك منه الريح اغلقه واستريح. نحن بلد مسالم، دائما ما يضع نفسه تحت تصرف الأمم المتحدة وهو وسيط موثوق به، ومصداقية الجزائر لا يمكن اختبارها مجددا".

وأضاف: " نحن مستعدون للمساعدة في حلحلة بعض المشاكل في منطقة الشرق الأوسط، لكن في بعض الأحيان اتكلم عن دويلة لان أثارها سلبية جدا جدا، وأينما وضعوا أرجلهم تسيل الدماء وهذا خطير ولدينا أدلة. نريد أن تبتعد عنا حتى لا تسيل الدماء عندنا".

وتابع: " العالم العربي يعرف انشقاقات وانشقاقات وحتى لا نزيد الطين بلة لكنا قطعنا علاقاتنا مع هذه الدويلة منذ فترة طويلة، لأنه لا يأتي منها إلا الدم والفتنة".

بالمقابل، أكد تبون، ان الجزائر تقف في خندق واحد مع مصر منذ زمن بعيد، وكذلك مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى العلاقات الطيبة جدا التي تربط الجزائر بدول الخليج بصفة عامة.

وشدد تبون، على ان ما يمس تونس يمس الجزائر، موضحا ان هناك من يريد "ضرب استقرار تونس بسبب الجزائر، ويريدون عزلها عن الجزائر حتى يسهل عليهم ابتلاعها بسهولة، لكن لن نسمح بذلك".

واستطرد يقول: " من يجلب الإرهاب لجوار تونس، أو لتهديد تونس، سنهدم خيمته على والديه".