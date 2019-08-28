قرر اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، تشكيل لجنة فنية وعلمية برئاسة عميد كلية الآثار بجامعة مطروح، وبمشاركة المتخصصين في فن النحت مع الاستعانة بذوي الخبرة من الأساتذة بجامعة الإسكندرية؛ لمراجعة الأسس والمواصفات الفنية لتمثال ليلى مراد بشاطئ الغرام.

وأوضح محافظ مطروح، خلال اجتماع مجلس جامعة مطروح اليوم الأربعاء، أن الهدف من وضع تمثال ليلى مراد، تخليد ذكراها والارتقاء بشاطئ الغرام سياحيًا مع ما يمثله من مزار سياحى له شهرة عالمية، مضيفًا أن مطروح تخطو على طريق التنمية واحتلال مكانتها السياحية اللائقة بها مع جهود التنمية في القطاعات المختلفة وأعمال البنية التحتية للتيسير على المواطنين مع تطوير عدد من الشواطئ هذا العام ككليوباترا والغرام وما تلقاه من رواج سياحي كبير بعد أعمال التطوير مع إشادة جميع زوار المحافظة هذا العام.

وكان رواد صفحات السوشيال ميديا تداولو صورًا، لتمثال يحمل اسم الفنانة المطربة ليلى مراد، وموضوع أمام مسرح يحمل اسمها بمدخل شاطئ الغرام، ومصنوع من البرونز الغامق، وهو ما عرضه لانتقادات لكونه لايعبر عن ملامح الفنانة ويسيئ إليها.