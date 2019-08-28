 بعد هجوم السوشيال ميديا.. لجنة علمية لمراجعة المواصفات الفنية لتمثال ليلى مراد بمطروح - بوابة الشروق
الأربعاء 28 أغسطس 2019 11:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





النتـائـج تصويت

بعد هجوم السوشيال ميديا.. لجنة علمية لمراجعة المواصفات الفنية لتمثال ليلى مراد بمطروح

أحمد سباق
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:22 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:22 م

قرر اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، تشكيل لجنة فنية وعلمية برئاسة عميد كلية الآثار بجامعة مطروح، وبمشاركة المتخصصين في فن النحت مع الاستعانة بذوي الخبرة من الأساتذة بجامعة الإسكندرية؛ لمراجعة الأسس والمواصفات الفنية لتمثال ليلى مراد بشاطئ الغرام.

وأوضح محافظ مطروح، خلال اجتماع مجلس جامعة مطروح اليوم الأربعاء، أن الهدف من وضع تمثال ليلى مراد، تخليد ذكراها والارتقاء بشاطئ الغرام سياحيًا مع ما يمثله من مزار سياحى له شهرة عالمية، مضيفًا أن مطروح تخطو على طريق التنمية واحتلال مكانتها السياحية اللائقة بها مع جهود التنمية في القطاعات المختلفة وأعمال البنية التحتية للتيسير على المواطنين مع تطوير عدد من الشواطئ هذا العام ككليوباترا والغرام وما تلقاه من رواج سياحي كبير بعد أعمال التطوير مع إشادة جميع زوار المحافظة هذا العام.

وكان رواد صفحات السوشيال ميديا تداولو صورًا، لتمثال يحمل اسم الفنانة المطربة ليلى مراد، وموضوع أمام مسرح يحمل اسمها بمدخل شاطئ الغرام، ومصنوع من البرونز الغامق، وهو ما عرضه لانتقادات لكونه لايعبر عن ملامح الفنانة ويسيئ إليها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك