اليابان تطور أرصفة ذكية لتولد طاقة كهربائية بحلول 2020

طورت شركتا نيبو وميراي لابو للتكنولوجيا، نظام الرصيف المولد للطاقة الكهربائية الذي سبق تجربته في مقر مركز نيبو للتكنولوجيا العامة 2017، باستخدام أشعة الشمس، لتسويقه بحلول 2022، وفقًا لموقع "جابان توداي" الياباني.

وتتكون الوحدة الكهروضوئية للرصيف الذي تم تطويرها، من خلايا شمسية وأسلاك ولوحة بلاستيكية شفافة تحمي السطح، يتم تثبيتها بواسطة تطبيق "ملاط ​​الراتنج" كمادة لاصقة على الرصيف؛ للتحكم في المخالفات، ومن ثم إرفاق الوحدة الكهروضوئية على الرصيف.

ويتم نقل الكهرباء المولدة من الرصيف إلى نظام مخصص لتخزين الطاقة مجهز ببطاريات متعددة قابلة للفصل، ويمكن إرسالها إلى مصابيح الشوارع الموجودة حول الرصيف، كما يمكن حمل تلك البطاريات إلى الملاجئ والمرافق الطبية واستخدامها كمصادر طاقة في الحالات الطارئة.

وأوضحت شركة نيبو أن المشكلة التي كانت تكمن في البداية هي متانة الخلايا الشمسية، في حين أنها تتمتع بكفاءة عالية في توليد الكهرباء، ما يجعلها عرضة للانحراف والثني عند تطبيق وسير أحمال ثقيلة، موضحة تأن ركيزها على الأرصفة الكهروضوئية تحت التجريب في كل من فرنسا، وهولندا.

وأضافت نيبو أن شركة ميراي لابو، طورت الخلايا الشمسية وجعلتها مرنة بما يكفي ليتم دمجها مع اللوح البلاستيكية عالية الجودة لتكون هيكل مقاوم للانحراف، وللتأكيد تم اختبارها بحموله عجلات يبلغ حمها 5 أطنان، لتتساوى مع حجم مركبة أو سيارة كبيرة.