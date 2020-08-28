ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 12 جنيها، ليصل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 858 جنيها مقابل 846 جنيها أمس، نتيجة لارتفاع المعدن الأصفر عالميا بنحو 63 دولارا في الوقية، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب واصف، صعد سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى 735 جنيها مقابل 725 جنيها، كما ارتفع سعر الجرام عيار 24 ليسجل نحو 980 جنيها مقابل 966 جنيها، كما ارتفع الجنيه الذهب 96 جنيها ليصل إلى 6864 جنيها.

ومنذ بداية العام الحالي، يواصل الذهب صعوده محلياً مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا، علاوة على الاضطرابات السياسية التي عانت منها المنطقة مؤخراً.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار الذي يؤدي إلى تغير سعر الذهب المحلي، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وزاد الذهب محليا فى مصر ما يزيد عن 45% منذ بداية العام الجاري.

وعاليما، ارتفع الذهب نحو 1%، إذ تراجع الدولار فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويستفيد الذهب عادة من أسعار الفائدة المنخفضة، إذ أنها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا وتضغط على الدولار.

وبحسب رويترز، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1946.55 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 1.3% يوم الخميس. وربح الذهب نحو 0.4% منذ بداية الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1954.10 دولار.