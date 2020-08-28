محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بعد توقفها 5 أشهر وسط إجراءات احترازية بسبب كورونا

أدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد لصلاةِ الجُمعة بعد قرابة 5 أشهر من قرار غلقها بسببِ انتشارِ فيروس كورونا، والذي اتخذتُهُ الأوقاف في 21 مارس الماضي.

وتناول وكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمد أبو حطب "في خطبته" 3 محاور رئيسية ركزت على دعوة الإسلام إلى الأمل، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعوا صحابته والأمة الإسلامية للأمل والتفاؤل، وهذا هو خلق الإسلام الذي يحفز به على العمل والبناء، ولم يكن على الإطلاق من أخلاق الإسلام التشاؤم أو نشره بين العباد والبلاد، كما تفعل جماعات التخريب والإرهاب في وقتنا الحاضر.

تجدر الإشارة إلى أن صلاة الجمعة أقيمت وسط إجراءات احترازية مشددة، وتم الالتزام بالشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف المصرية، والتي من أهمها عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو 10 دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان: "الأمل حياة"، مع التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أي مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء في مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

كما حذرت وزارة الأوقاف من مخالفة التعليمات مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أى مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أية مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أية مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.