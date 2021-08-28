عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مقطع فيديو يرصد إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عائلة فلسطينية على هدم ثلاثة من منازلها ذاتيا، في حي الأشقرية ببيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وقالت العائلة في حديث لـ«وفا»، إن المنازل الثلاثة يسكنها 13 فردا معظمهم من الأطفال، وإن أحدها بني منذ نحو 22 عاما، مضيفة أنها عبر هذه السنوات الطويلة وكلت محاميا للدفاع عنها ضد الهدم، ودفعت غرامات باهظة في محاولة لترخيص الأبنية، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت ووضعت شروطا تعجيزية.

وتستهدف بلدية الاحتلال آلاف العائلات الفلسطينية في جميع القرى والبلدات في القدس المحتلة، وتسعى إلى تشريد أفرادها من خلال تسليمهم أوامر هدم بذريعة البناء دون تراخيص.

ورغم سعي سكان مدينة القدس للحصول على الرخص المطلوبة للبناء إلا أن بلدية الاحتلال لا تسمح بذلك، خاصة في المناطق القريبة من مركز المدينة.

وبحسب تقرير نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين (أوتشا)، شهر يوليو المنصرم، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية العام الجاري، 474 مبنى فلسطينيًا، بما فيها 150 مبنًى موّلها المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، ما أدى إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.