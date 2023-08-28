البرهان في جولة ميدانية: قادرون على حسم المعركة وهزيمة التمرد

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الجيش السوداني قادر على حسم المعركة وهزيمة التمرد.

جاء ذلك على هامش زيارته لقاعدة فلامنجو العسكرية في مدينة بورتسودان شرقي السودان، اليوم الاثنين، بحسب قناة «سكاي نيوز».

وأضاف البرهان أن ما يرتكبه المتمردون لا تشبه السودانيين، ولا أخلاقهم ولا أعمالهم وخصائلهم، مؤكدا أن كل الشعب السوداني يقف مع الجيش.

وتابع: «سنهزم هذا التمرد وهذه الخيانة، وهؤلاء المرتزقة القادمين من مختلف أصقاع الدنيا»، مؤكدا تكريس العمل والجهود لإنهاء التمرد وإنهاء هذه المحنة والخروج منها أقوياء.

واستكمل: «نحن نقاتل كجيش لوحدنا من دون أي ظهير.. نحن نقاتل لوحدنا ونعتمد على أنفسنا».

ومنذ 15 أبريل الماضي، يشهد السودان اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من البلاد، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.