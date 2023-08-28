تعرف على قائمة الأهلي في معسكر النمسا

توجهت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى العاصمة النمساوية فيينا صباح اليوم الإثنين، وذلك لبدء فترة المعسكر الخارجي، الذي يأتي في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي إلغاء المران الصباحي للاعبين في ملعب مختار التتش صباح اليوم، على أن يتجمع أفراد البعثة في مطار القاهرة مباشرةً، من أجل استقلال الطائرة المتوجهة إلى فيينا.

ويبدأ معسكر الأهلي في النمسا اعتبارًا من اليوم الإثنين، ويستمر حتى 6 سبتمبر القادم، حيث يخوض الفريق مباراتين وديتين، تكون الأولى يوم 31 أغسطس الجاري، والثانية في اليوم قبل الأخير من فترة المعسكر.

ويشهد معسكر الأهلي انضمام جميع اللاعبين الذين تم قيدهم في القائمة الأولية للموسم الجديد، وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، لحراسة المرمى، بجانب علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح، لخط الدفاع.

أما في خط الوسط، فيتواجد أليو ديانج ومروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة ومحمد فخري، وكريم نيدفيد، مع السباعي الهجومي أحمد عبد القادر وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن، فيما تم قيد 5 لاعبين تحت السن وهم، مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ومحمد الضاوي كريستو ومحمد زعلوك ومعتز محمد.

وكان خالد بيبو مدير الكرة قد حرص على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من المعسكر.