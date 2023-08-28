غلق 10 سناتر دروس خصوصية في 3 مراكز بالبحيرة

شدد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على تكثيف الحملات والضرب بيد من حديد لمواجهة أباطرة الدروس الخصوصية، وغلق جميع المراكز تفعيلا لقرار محافظة البحيرة في هذا الشأن.



وأضاف "الديب"، من خلال حملات مشتركة من الإدارات التعليمية مع مختلف الجهات المعنية بالوحدات المحلية والشرطة، لتشمل الحملات نطاق جميع الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة.



وشنت الإدارات التعليمية، لليوم الثاني على التوالي، حملات مكثفة أسفرت عن غلق وتشميع 4 سناتر للدروس الخصوصية ببندر كفر الدوار، وكذا 3 مراكز بأبو حمص، و3 مراكز أخرى بالنوبارية، بإجمالى 10 مراكز تم غلقها اليوم الإثنين؛ ليصبح إجمالي عدد المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية التي يتم غلقها على مدار يومين 18 مركزًا.