فيتل يدعم عودة ميك شوماخر إلى منافسات فورمولا 1

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يؤيد السائق المعتزل سباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات في سباقات فورمولا 1 عودة ميك شوماخر إلى المنافسات.

وقال فيتل لصحيفة بيلد اليوم الثلاثاء "إذا كان القرار لي، سأميل في صف ميك، بالطبع أنا متحيز نسبيا لأنه صديقي، لكنه الحل الأفضل في وجهة نظري".

وأضاف "إنه (ميك) يتمتع بخبرة عامين في فورمولا 1 كسائق، ولديه رؤية فنية واسعة للغاية بفضل دوره الحالي، ويعرف محرك مرسيدس ونضج كثيرا على المستوى الشخصي منذ رحيله عن فريق هاس".

وكان نجل بطل العالم سبع مرات مايكل شوماخر، سائقا لفريق هاس في عامي 2021 و2022، لكن لم يتم تجديد عقده حتى 2023.

وبعدها كان ميك شوماخر سائقا بديلا في فريق مرسيدس، وانضم للجهاز الفني في فريق ألبين.

وأشار السائق الألماني مؤخرا إلى أنه يجري مفاوضات مع فريق كيك ساوبر ليكون سائقا رئيسيا في 2025.

ويعد كيك ساوبر الذي سيتحول إلى فريق آودي بحلول 2026 ومرسيدس وريد بول فيزا هي الفرق الوحيدة التي لديها مكان متاح في موسم 2025.

وأفادت تقارير بأن فريق مرسيدس بصدد التوقيع مع السائق الواعد كيمي أنتونيلي ليحل مكان لويس هاميلتون، بينما يبقى كل من دانييل ريكاردو سائق ريد بول فيزا ووليام لوسون، المرشحان الأبرز للانضمام لصفوف مرسيدس.