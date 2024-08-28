مفقودان في جنوب إيطاليا جراء الفيضانات

تبحث خدمات الطوارئ عن شخصين فُقدا وسط الفيضانات والانهيارات الأرضية في منطقة كامبانيا بجنوب إيطاليا، وفقا لما أعلنته فرق الإطفاء في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وأوضحت فرق الإطفاء أن امرأة في السبعينيات من عمرها وابنها في الأربعينيات فُقدا من منطقة سان فيليس أ كانسيلو، بالقرب من نابولي، التي تأثرت بالانهيارات الأرضية. ولا يزال الاثنان في عداد المفقودين حتى منتصف الليل (2200 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء).

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيار أرضي ضرب البلدة الواقعة عند أسفل تل. ويقوم رجال الإطفاء بإجلاء السكان من المنطقة.

وتم تفعيل مستوى التحذير الأصفر من العواصف الرعدية في معظم مناطق وسط وجنوب إيطاليا، بما في ذلك كامل منطقة كامبانيا.