زيادة أعداد المرحلين من ألمانيا في 2024 وسط جدل سياسي محتدم

كشفت بيانات رسمية لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء أن عدد المرحلين من ألمانيا ارتفع في النصف الأول من 2024، بعد أيام من هجوم بسكين في مدينة زولينجن غربي البلاد جدد النقاش حول سياسات الهجرة بالبلاد.

وفي إجابة على سؤال برلماني من حزب اليسار، ذكرت الوزارة أنه تم ترحيل 9465 شخصا في الشهور الستة الأولى من العام، بزيادة من 7861 في نفس الفترة من 2023.

وإجمالا، تم ترحيل 16430 شخصا في 2023، في زيادة كبيرة من حوالي 13 ألفا في العام السابق.

وهناك من المرحلين في العام الجاري حتى الآن 915 من تركيا و 839 من جورجيا و 774 من مقدونيا الشمالية و 675 من أفغانستان و 586 من ألبانيا و 534 سوريا.

ولا ترحل ألمانيا مهاجرين إلى أفغانستان أو سوريا، مما أثار دعوات من أحزاب المعارضة لإجراء تغيير في السياسة بعد مقتل رجل شرطة على يد لاجئ أفغاني في مايو.

وكانت منفذ الهجوم بسكين في زولينجن الأسبوع الماضي، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، مشتبه به من سوريا. وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم وقال أن منفذه عضو بالتنظيم.

وكان ثلث عمليات الترحيل إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على إرسال طلب اللجوء إلى البلد الذي يدخله المهاجر في التكتل أولا.