إصابة شخص بقنابل صوت ألقتها مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

أصيب لبناني بجروح، الخميس، جراء استهداف بقنابل صوتية ألقتها مسيرة إسرائيلية في بلدة كفركلا جنوب البلاد، فيما حلقت طائرات مسيرة فوق العاصمة بيروت ومرجعيون (جنوب).

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن القنابل الصوتية التي ألقتها المسيرة الإسرائيلية في كفركلا، أدت إلى إصابة شخص بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الوكالة أن مسيرة إسرائيلية، ألقت اليوم، قنبلة صوتية استهدفت مواطنا كان يقوم بترميم منزله في بلدة كفركلا.

وأضافت أنه بعد دقائق، ألقت المسيّرة نفسها قنبلتين صوتيتين في البلدة.

ولفتت إلى أن "الطيران المسيّر المعادي (الإسرائيلي) يحلق في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية".

وأشارت إلى أن "طائرات استطلاعية معادية (إسرائيلية) حلّقت على علو منخفض، فوق منطقة مرجعيون".