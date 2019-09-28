نمو الإنفاق الاستهلاكي في أمريكا بأقل من التوقعات

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، اليوم الجمعة، نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات، وتراجع طلب الشركات على الآلات، وهو ما يعزز احتمالات خفض الفائدة الأمريكية مجددا.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات والذي يمثل نحو ثلثي إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة زاد خلال أغسطس الماضي بنسبة 1% في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون نموه بمعدل 2ر0% مقارنة بالشهر الماضي.

من ناحيته قال ستيفن ستانلي كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة "أمهرست بيربونت سيكيوريتز" للاستشارات المالية إن "إنفاق المستهلكين مازال جيدا ومازال الربع الحالي من العام جيدا، لكننا كنا نتوقع فصلا أفضل من ذلك، واعتقد أنه علينا أن نخفض توقعاتنا بعض الشيء".

كان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أعلن الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية وذلك للمرة الثانية خلال شهرين بهدف حماية الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي والحرب التجارية مع الصين.

وأشار التقرير ربع السنوي للمجلس إلى أن أقلية من الأعضاء يرون أن هناك حاجة إلى خفض الفائدة مجددا خلال العام الحالي.

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