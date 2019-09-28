اختتام فعاليات التدريب البحرى المشترك «الموج الأحمر 2» بالمملكة العربية السعودية

اختتمت بالمملكة العربية السعودية ، فعاليات التدريب البحري المشترك " الموج الأحمر ٢ " الذي شاركت فيه كل من : مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي ، واستمر عدة أيام .

وحسب بيان للقوات المسلحة المصرية ، اشتملت المرحلة الختامية للتدريب ، تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر عناصر القوات الجوية التي نفذت التمهيد النيراني ، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية من خلال استطلاع ساحل الجزيرة ، وتنفيذ الإبرار الجوى ، وإسقاط عناصر القوات الخاصة البحرية على سطح الجزيرة بواسطة طائرات الهيليكوبتر المختلفة "الطرازات" .

كما تضمن التدريب ، التصدي لهجوم الزوارق السريعة والطائرات "المسيرة " بدون طيار ، باستخدام أنظمة التشويش والحرب الإلكترونية ، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ ، وتنفيذ تمرين "حق الزيارة والتفتيش" للسفن المشتبه بها ، والتدريب على أعمال الإمداد بالوقود ، وتبادل أسطح "الهل " بين الوحدات المصرية والسعودية ، وحماية سفينة ذات شحنة هامة ، والتدريب على الرمايات بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة ، وتنفيذ معركة تصادمية بالبحر ، بالإضافة إلي تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة ، أظهرت مدى التجانس والتنسيق بين الوحدات المشتركة في التدريب ، ومدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية التي تمكنها من التعامل مع الأهداف المختلفة ، كما تم تنفيذ قفز مظلي لمجموعات القفز الحر ، حاملين أعلام الدول المشاركة في التدريب.

يأتي التدريب "الموج الأحمر 2" في ضوء تنامى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر ، وتأكيداً على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشتركة من انسجام وتوافق ، يظهر مدى تفوقها وقدرتها على تنسيق التعاون العسكري في كافة المجالات ، وخاصة في مجال الأمن البحري.

حضر المرحلة الختامية للتدريب ، الفريق أحمد خالد ، قائد القوات البحرية المصرية ، والفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ، رئيس هيئة الأركان العامة السعودية ، ورؤساء أركان وعدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب .