الطيران العُماني: رحلتان أسبوعيا إلى القاهرة بدءا من أول أكتوبر

قرر الطيران العُماني (الناقل الوطني للسلطنة)، تسيير رحلاته إلى القاهرة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل بواقع رحلتين أسبوعيًّا.

وذكر الطيران العُماني -في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان اليوم الاثنين- أن رحلات الذهاب بين مسقط والقاهرة ستكون أيام السبت والأربعاء، أما رحلات الإياب من القاهرة إلى مسقط فستكون أيام السبت والخميس، على أن يسري جدول هذه الرحلات خلال الفترة من 1 وحتى 24 أكتوبر المقبل.

وأكد التزامه بتطبيق برنامج سلامة شامل ومكثف قبل وخلال وبعد كافة رحلاته، مشيرًا إلى إلزام المسافرين بارتداء الكمامات في مطارات عُمان وعلى متن رحلاته.