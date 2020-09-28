تنسيقية شباب الأحزاب: انتهينا من وضع خطة لدعم الأعضاء المرشحين للبرلمان

قالت شيماء عبدالإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية لديها مرشحين في مجلس النواب بالقوائم والمقاعد الفردية، لذا ارتأت أن هذا الوقت المناسب لتدشين مركز بحثي لإعداد السياسات والأبحاث ودراسة التشريعات.

وأضافت عبدالإله، في مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم» المُذاع عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أن الهدف من هذا المركز هو الإعداد لسياسات وأبحاث متخصصة في مجالات مختلفة، وكذا تقديم الدعم من خلاله لأعضاء التنسيقية في المجالس النيابية.

وذكرت أن التنسيقية منذ نشأتها تعمل على تقديم أوراق عمل متخصصة في كل المجالات، مضيفة أن التنسيقية استثمرت وجود بعض الأعضاء المتخصصين في المجالات المختلفة، وذلك لإفادة الأعضاء والدولة بشكل أفضل.

ولفتت إلى أنه جرى الانتهاء من وضع خطة لدعم مرشحين تنسيقية انتخابات النواب، مضيفة أن المركز الإعلامي الخاص بالتنسيقية هو المسؤول عن دعم المرشحين.