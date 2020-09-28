 تايلاند تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل - بوابة الشروق
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تايلاند تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل

بانكوك - د ب ا:
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 9:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 9:10 ص

أعلن نائب رئيس الوزراء التايلاندي ويسانو كريا نجام، اليوم الأثنين، أن مجموعة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا، التي يترأسها رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا وافقت على تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر أخر حتى 31 أكتوبر المقبل.

ويشار إلى أن هذا سادس تمديد لحالة الطوارئ منذ بداية فرضها في مارس الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه مازال يتعين أن يوافق مجلس الوزراء على قرار تمديد حالة الطوارئ.

كما وافقت مجموعة المهام الخاصة على إصدار تأشيرة سياحية خاصة بداية من الأول من أكتوبر المقبل، بحسب ما قاله وزير السياحة بيبات راتشاكيتبراكارن.


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