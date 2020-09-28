تعتزم مالطا مطالبة العائلة المالكة في بريطانيا استعادة سن سمكة قرش تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، كان قد أهداها عالم الطبيعة البريطاني الشهير ديفيد أتنبره للأمير البريطاني الصغير جورج.



وتمكن العالم البريطاني ومقدم البرامج أتنبره من جمع الحفرية القديمة، التي يبلغ عمرها حوالي 23 مليون عام، أثناء قضائه عطلة في مالطا في أواخر حقية ستينيات القرن الماضي.



وأهداها العالم أتنبره للأمير جورج البالغ من العمر 7 سنوات خلال عرض خاص لفيلمه الجديد "حياة على كوكبنا".



وتم الإعلان عن الهدية في قصر كنسينجتون يوم السبت، وهو ما دفع وزير ثقافة مالطا إلى الخروج بتصريح يوم الأحد يعرب فيه عن رغبته في استعادة السن القديم إلى البلاد.



وتعهد الوزير جوزيه هيريرا بالبدء في عملية استعادة سن سمكة القرش، قائلا إنه يريد رؤية بذل جهد أكبر لاستعادة قطع آثرية من التاريخ الطبيعي إلى البلاد.



وأوضح هيريرا في تصريحات لصحيفة تايمز أوف مالطا: "هناك بعض القطع الأثرية المهمة للتراث الطبيعي لمالطا والتي انتهى بها المطاف لتستقر في الخارج وينبغي إعادتها".



ولم يقدم الوزير هيريرا مزيدا من التفاصيل عن كيفية استعادة الحفرية.



وتحظر مالطا عملية إزالة الحفريات أو التنقيب عنها منذ عام 2002.