الخارجية الأردنية تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الحرم القدسي

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية اليوم/الثلاثاء/ استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية/بترا/- إن الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد، وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

وأضاف ان هذه الانتهاكات مرفوضة ومدانة، وتمثل استفزازا لمشاعر المسلمين، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وشدد ابو الفول، على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.

وتسمح شرطة الاحتلال الاسرائيلية للمستوطنين المتطرفين بدخول الحرم القدسي الشريف، تحت حمايتها، وبأعداد كبيرة في فترة الأعياد اليهودية خلال شهر سبتمبر، كما تسمح لهم بالقيام بأعمال استفزازية مرفوضة ومدانة، فضلا عن الاستمرار في إعاقة عمل موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

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