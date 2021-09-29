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يوتيوب يحجب قنوات لمجموعة آر تي الإعلامية الروسية بألمانيا

يوتيوب
يوتيوب
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:35 م
استهدفت منصة "يوتيوب" لمقاطع الفيديو القنوات الناطقة باللغة الألمانية لمجموعة "آر تي" الإعلامية الروسية الحكومية بالحجب والحذف.

وأكد متحدث باسم يوتيوب إغلاق قناتين مساء اليوم الثلاثاء، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية، كما أفاد موقع "آر تي دي إي"، الناطق باللغة الألمانية للقناة الإخبارية الروسية، بحجب موقعه على الإنترنت في ألمانيا.

وانتقدت مارجريتا سيمونيان رئيسة تحرير قناة "آر تي"، بشدة خطوة يوتيوب عبر موقع تويتر وتحدثت عن "حرب إعلامية".

وأوضح موقع يوتيوب أن سبب الحظر هو انه تم لفت نظر "آر تي دي إي" مؤخرا إلى أن القناة الرسمية انتهكت سياسة المعلومات المضللة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، وبعد ذلك لم يعد مسموحا لـ "آر تي دي إي" بتحميل مقاطع الفيديو على قناتها على يوتيوب لمدة معينة.

ووفقا لموقع يوتيوب، تم استخدام القناة الثانية بعد ذلك، وتحدث الموقع عن محاولة للتحايل على القانون، لهذا السبب تم حظرها في وقت مبكر من مساء الثلاثاء.

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