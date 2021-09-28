رئيس وزراء اليمن: لا مجال أمامنا إلا الانتصار في معركتنا ضد مليشيات الحوثي

شدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، على أهمية توحيد الصفوف في المعركة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكدا أنه لا مجال إلا الانتصار فقط في هذه المعركة المصيرية.



واستعرض عبدالملك، خلال اجتماع للسلطة المحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية في محافظة شبوة، حسبما ذكرت قناة اليمن الإخبارية، أولويات الدعم والإسناد الحكومي للمعركة في أطراف شبوة، ضمن الأولويات القصوى لدعم مختلف الجبهات وبالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، حتى تحقيق الانتصار في هذه المعركة المصيرية والوجودية لليمن والمنطقة العربية.



وأكد رئيس الوزراء اليمني أن شبوة ومأرب اليوم تمثلان روح اليمن التي لا تستكين، لافتا إلى أنه لا مكان للتراجع في هذه المعركة مهما كانت التضحيات، فالمسؤولية كبيرة تجاه الوطن والأجيال القادمة، مضيفا أن الهدف هو استعادة صنعاء وكل شبر في أرض الوطن لا يزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن اتفاق الرياض هو خارطة لاستكمال التوافقات والمساهمة في تحسين الأوضاع.



وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن قيادة تحالف دعم الشرعية قدمت الكثير من التضحيات، وأن اليمن بأمس الحاجة للمزيد من الدعم والإسناد في الجانب العسكري والاقتصادي.