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على أنغام السمسمية وفى أجواء من الفرحه أحتفلت جماهير النادي الاسماعيلي، بالفوز الأول لها بالدورى بثلاثية على الاتحاد السكندرى أحرزها النقاز وعبدالرحمن مجدى وياو أنور.

وخرجت الجماهير عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي والاتحاد إلى الشوارع تهتف «الدراويش غيره مفيش..برازيل الإسماعيلية برازيل الكرة المصرية«.

رفعت الجماهير صور المرحوم محمد حازم نجم الدراويش الراحل ونجمه التاريخى الراحل رضا بعد المباراه في مسيرات احتفالية، بجانب أعلام الدراويش ولافتات كتب عليها «مية مبروك» في إشاره إلى مئوية النادي وذكرى مرور مائة عام انشاء النادي الاسماعيلي.

وكان قد ارتدى لاعبو الإسماعيلي قميص التدريبات أثناء عملية الإحماء واضعين الرقم 100 احتفالًا باقتراب المئوية الخاصة بالنادي الإسماعيلي، وذلك في مواجهة الدراويش أمام الاتحاد السكندري.

حيث تأسس الإسماعيلي في شهر إبريل عام 1924 ويعد أحد أكبر القلاع في تاريخ الكرة المصرية.