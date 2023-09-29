إهداء الدورة 16 من مهرجان الحرف التراثية لروح الفنان القدير عزالدين نجيب

قرر قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش إهداء الدورة القادمة من المهرجان السنوي للحرف التراثية والتقليدية لروح الفنان القدير عزالدين نجيب الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية 22 سبتمبر عن عمر ناهز الثالثة والثمانون بعد تعرضه لأزمة صحية.

وصرح الدكتور وليد قانوش أن إهداء هذه الدورة للأستاذ الراحل عز الدين نجيب يأتي تقديراً ووفاءًا لتاريخه الفني الكبير كأحد المبدعين الذين يمثلون نماذج رائدة وقدوة لشباب الفنانين، واستطاع أن يحفر أسمه كأحد أبرز الفنانين المعاصرين وناقداً فذاً طالما فاضت كتاباته إبداعاً وتفرداً وأصالة، هذا فضلاً عن دوره الرائد وجهوده المستمرة في حفظ وإحياء التراث المصري مؤمناُ بأنها جزء هام ورئيسي من المكون المادي للهوية الثقافية للشخصية المصرية وذلك من من خلال مؤلفاته أو جهوده الميدانية عبر تأسيسه لجمعية أصالة التي لعبت ومازالت دوراً مهماً في دعم ورعاية الحرف التراثية وأنجبت أجيالاً جديدة من الحرفيين في تلك المجالات، وسيظل الراحل القدير سيرة عطرة تحكي عن فنان عظيم.

ويُعد مهرجان الحرف التراثية والتقليدية أحد أهم الفعاليات الفنية السنوية التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية، والدورة المرتقبة هي النسخة السادسة عشر من المهرجان الذي يسعى إلى استقطاب ممارسي الحرف والصناعات التقليدية من جميع أنحاء مصر بهدف التعريف بهذا الإرث العريق، والمحافظة عليه والترويج له، وتوظيف الحرف والصناعات التقليدية كمصدر من مصادر الدخل الوطني، ويتيح القطاع فرصة المشاركة فيه للعديد من الجهات والجمعيات المتخصصة في المنتجات التقليدية، والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالمحافظة على الحرف والصناعات التقليدية وإنتاجها وتطويرها.

محمد عزالدين نجيب (30 إبريل 1940 – 22 سبتمبر 2023) مواليد محافظة الشرقية، بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم التصوير - القاهرة 1962، عضو مؤسس بنقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من ( 1985 - 1989 )، عضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، عضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، عضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية آتيليه القاهرة للفنانين والكتاب ( بين سنوات 1976 ـ 1995 ) وانتخب رئيساً لها 1995، عضو مؤسس بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية ( 1985 ـ 1990)، عضو مؤسس وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف1991، مؤسس ورئيس مجلس ادارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، رئيس مجلس ادارة الجمعية الاهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998)، ومن بين الوظائف العديدة التي شغلها أسس مجمع الفنون بمدينة 15 مايو وعين مديرا عاما له ( ندباً ) 1990ـ 1992، عين مديراً عاماً للادارة العامة لمراكز الحرف التقليدية والتشكيلية 1992 حتى 1998، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الانتاج الفنى بقطاع الفنون التشكيلية حتى أحيل للمعاش فى عام 2000.