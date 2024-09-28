أسيوط: تنظيم ندوات للشباب للتوعية بالقضايا المجتمعية للحفاظ على كيان الأسرة

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات والهيئات سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني؛ لرفع الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة لدى المواطنين عامة والشباب خاصة، لتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ما يؤثر إيجابيا حيال الجهود المبذولة في خفض معدلات النمو السكاني.

وكشف عن تقديمه لجميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة العادات السيئة وتساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، وتنفيذا لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن وحدة السكان بالمحافظة بقيادة ناريمان بركات القائمة بأعمال مدير الوحدة قد نظمت 4 ندوات تثقيفية ضمن مبادرة "تحدث معه"؛ لتمكين الشباب المقبلين على الزواج اجتماعيا واقتصاديا والمتزوجين حديثاً وتعريف قيمة العمل؛ بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، بمشاركة حوالي 97 مستفيدا بقرية الحوطا التابعة لمركز ديروط، وقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط، وقرية النواورة التابعة لمركز البداري، وقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة والمجلس القومي للسكان ومديريتي التضامن الاجتماعي والصحة.

وتناولت الندوات عدة محاور منها (مساعدة الشباب المقبلين على الزواج، وكيفية اختيار شريك الحياة، والتوقيت والسن المناسب للزواج، وأهمية إجراء الفحوصات الطبية ما قبل الزواج، وخطورة الزواج المبكر وزواج الأقارب وغيرها من المشكلات التي تتعلق بالأمور التي تخص الشباب المقبلين على الزواج، ومكافحة الإدمان والتدخين، والصحة الإنجابية منذ ميلاد الطفل).

ويأتي ذلك في إطار تنمية الأسرة المصرية، ورفع الوعي لدى المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة وضمان الحقوق الإنجابية والاستثمار في بناء الإنسان المصري؛ لتدعيم المرأة ودعم عملية التعليم والتعلم، ورفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية وأثرها على معدلات النمو الاقتصادي انطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية، وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ومتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل؛ لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية تحقيقا للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 الهادفة إلى تنمية الأسرة المصرية.