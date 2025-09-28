طالبة دكتوراه إيرانية تبدأ مسيرة من إسطنبول إلى القدس دعما لغزة

• طالبة الدكتوراه في العلوم السياسية سمية مُقدم قالت إن العديد من البلدان التزمت الصمت بينما أطفال غزة يقصفون بالقنابل منذ عامين..

انطلقت طالبة الدكتوراه الإيرانية في تركيا، سمية مُقدم، الأحد، في مسيرة من إسطنبول إلى القدس للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وفي تصريحات صحفية، قبيل انطلاقها من ساحة أوسكودار، قالت مُقدم طالبة الدكتوراه في العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة إسطنبول للتجارة، إن العديد من البلدان التزمت الصمت بينما أطفال غزة يقصفون بالقنابل منذ عامين.

وأكدت على أنه لا يجوز أن يتعرض أي طفل وفي أي بقعة في العالم للمجازر، مستنكرة العنف الإسرائيلي تجاه المدنيين.

وأضافت: "لا أفهم كيف يمكن لشعب تعرض للإبادة الجماعية في عهد النازية أن يرى الآن أن هذا الأمر مناسب لشعب آخر".

وأشارت إلى أن مسيرتها تحمل اسم "مسيرة الدلفين"، مبينة أن القدس تحمل قدسية للأديان الرئيسية الثلاثة.

وعن خطتها، قالت مُقدم إنها تهدف الانطلاق من إسطنبول إلى القدس مرورا بمدن تركية مثل إزميت ودوزجة وأنقرة وقونيا ومرسين وهاطاي، ومن ثم إلى دمشق وبيروت وعمّان ومن هناك نحو الحدود الفلسطينية على أمل الوصول للقدس.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 66 ألفا و5 شهداء و168 ألفا و162 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.