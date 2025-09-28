طالبان تحظر استخدام 679 كتابا جامعيا في أفغانستان

حظرت وزارة التعليم العالي التي تديرها حركة طالبان استخدام 679 كتابا دراسيا ومادة أكاديمية في جميع الجامعات الأفغانية، حسب توجيه رسمي تم توزيعه على المؤسسات في جميع أنحاء البلاد.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة من التوجيه، تحمل توقيع نائب وزير التعليم العالي في حكومة طالبان، ضياء الرحمن أريوبي، إلى جانب قائمة من 50 صفحة تضم الكتب والمواد المحظورة.

وذكرت الوزارة في التوجيه ، أن لجنة خاصة راجعت المحتوى التعليمي في الجامعات ووجدت أن هذه المواد لا تتوافق مع التوجهات الفكرية والدينية والسياسية والثقافية والأكاديمية. وصدرت تعليمات للجامعات بتعليق استخدام المواد المذكورة حتى يتم إيجاد بدائل مناسبة.

وتشمل الكتب المحظورة مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الدراسات الإسلامية والقانون والاقتصاد والصحافة والأدب وعلم النفس والهندسة والطب والزراعة وعلوم البيئة.