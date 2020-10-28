غرفة الإسكندرية تناقش قانون الضريبة على القيمة المضافة

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة "قانون الضريبة على القيمة المضافة" رقم 67 لسنة 2016، بحضور الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، والأستاذ أحمد سعد المستشار القانوني للغرفة، والأستاذ السيد أبو القمصان المستشار الاقتصادي للغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ أحمد صقر، والمهندس شريف الجزيري، والأستاذ محمد حفني.

وقال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، خلال كلمته، إن الهدف من اللقاء مناقشة "قانون الضريبة على القيمة المضافة" رقم 67 لسنة 2016، خصوصًا فيما يخص استحقاق ضريبة على السلع المعفاة من القيمة المضافة بأثر رجعي، وتأثيرها على الشركات، بحضور عدد من ممثلي بعض الشركات الكبرى.