السجن 3 أعوام لمعاون بإدارة جبانات حي غرب الإسكندرية لتلقيه رشوة

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، اليوم الأربعاء، معاون بإدارة الجبانات بحي غرب، يدعى "و.م.ع"، 40 عامًا، بالسجن 3 أعوام، والعزل من الوظيفة؛ لاتهامه بتلقي رشوة مالية، وذلك في القضية رقم 1586 لسنة 2019 جنايات مينا البصل.



تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بالقبض على موظف بحي غرب، عقب تلقية رشوة مالية، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.



وكشفت التحقيقات، قيام المتهم بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وقدرة 50 ألف جنيه من "م.س.أ"، مساعد "تُربي"، مقابل إنهاء تعينه في وظيفة تربي، بحي غرب، واتفق معه على الحصول على جزء من المبلغ، والباقي عند حضورة، والحصول على الموافقة من المختص بالتعيين بتلك الوظيفة.



وبتأكيد التحقيقات والتحريات صحة الاتهامات، تم استصدار إذن من النيابة العامة، لتسجيل المكالمات واللقاءات فيما بينهما بالاتفاق مع المُبلغ، وبعد أن طلب المتهم مبلغ 20 ألف جنيه، دبر ضباط مباحث الأموال العامة المبلغ، وهو عبارة عن 100 ورقة مالية فئة 200 جنيها، مسلسلة الأرقام، وتم وضعهم داخل مظروف أبيض، وعند تقديمهم للمتهم، تم إلقاء القبض عليه بداخل أحد المحال التجارية.



وبتحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين، مصطفى عطيه حيدق، وأحمد محمد عزت، وسكرتير الجنايات، أحمد شعبان.