مسؤول: صندوق النقد مستعد لزيادة حجم برنامج تمويل الأرجنتين

قال سيرجيو تشودوس مدير إدارة أمريكا الجنوبية في صندوق النقد الدولي، إن أساس برنامج التمويل الذي يتفاوض عليه الصندوق مع الأرجنتين وهو مجرد إعادة تمويل قروض الأخيرة بمساعدة الصندوق "مازال كما هو" ولكن "يمكن الاتفاق في النهاية على زيادة طفيفة في حجم البرنامج".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تشودوس قوله إن حجم برنامج صندوق النقد "عنصر أساسي" ويجب أن يكون متناسبا مع الاحتياجات التمويلية والمالية للأرجنتين والتي لم يتم تحديدها بعد.

وأضاف أن احتياجات الأرجنتين من أي برنامج جديد يمكن أن تكون أكبر قليلا من حجم البرنامج الحالي، وهذا ليس السيناريو الأساسي ولكن يمكن أن يحدث هذا.

يذكر أن بعثة الصندوق ستعود إلى الأرجنتين خلال الشهر المقبل لمواصلة المحادثات مع مسؤولي الحكومة في بيونس أيرس بشأن برنامج جديد لتمويل ديون مستحقة على الأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار.