سفير اليابان لدى القاهرة: مغرم بالطعام المصري في الأسواق وأمام محطات المترو

قال السفير الياباني لدى القاهرة، نوكي ماساكي، إن تجربة تسلق النخيل صعبة للغاية، لكنها «رائعة»، مشيرًا إلى أنه حاول الصعود للقمة والتقاط الثمار، لكنه استشعر صعوبة الأمر.

وأعرب في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، عن حبه الشديد للطعام المصري، قائلًا: «أنا مغرم بالطعام المصري في الأسواق وأمام محطات المترو».

وأضاف أنه يرغب في دراسة ثقافة الغذاء المصري، مشيرًا إلى أن المزرعة التي زارها في البحيرة، تصدر معظم منتجاتها لـ37 دولة في مختلف أنحاء العالم.

وأشاد بمستوى جودة الثمار الموجودة بالمزرعة، مضيفًا أنه تذوق ثمار البرتقال أثناء زيارته.

وذكر أنه يفضل ثمار التفاح المصري، نظرًا لأن له مذاق مختلف عن الأوروبي، لافتًا إلى مذاق ثمار المانجو المتميز.

وزار السفير اليابانى بالقاهرة، نوكي ماساكي، مزرعة فاكهة فى النوبارية بمحافظة البحيرة، لتفقد المحاصيل المختلفة، وأثناء الزيارة خاض تجربة تسلق النخيل بمساعدة بعض الأفراد.