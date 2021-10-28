 الحكومة الأمريكية تشتري 50 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر- بيونتك للأطفال - بوابة الشروق
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الحكومة الأمريكية تشتري 50 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر- بيونتك للأطفال

واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 2:56 م | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 2:56 م

اشترت الحكومة الأمريكية 50 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر- بيونتك" المضاد لفيروس كورونا، للأطفال، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس.

وتأتي الجرعات الجديدة من أجل دعم الاستعدادات للقاحات الأطفال، التي تتضمن تأمين لقاحات للأطفال دون سن الخامسة، في حال حصولهم على تصريح تنظيمي.

وقد مارست الحكومة الأمريكية من خلال هذا الطلب، خيار الشراء النهائي للقاحات بموجب اتفاقية التوريد الأمريكية الحالية مع الشركات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جرعات لقاح "فايزر- بيونتك" المضاد لمرض "كوفيد-19"، والتي تم تأمينها بموجب الاتفاقية منذ بداية ظهور الوباء، إلى 600 مليون جرعة.

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