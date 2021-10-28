تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك محل ملابس شهير لقيامه بالتجسس على الفتيات والسيدات وتصويرهن خلسة، أثناء تواجدهن داخل المكان المخصص لقياس الملابس من خلال فتحة سرية، بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وتلقي الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من طالبتين، أنهما أثناء تواجدهما داخل محل ملابس شهير بدائرة القسم، فؤجئا بقيام صاحب المحل بالتجسس عليهن وتصويرهن خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لقياس الملابس.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين صحة ما جاء في البلاغ وبفحص هاتف المتهم تبين احتوائه على عدد كبير من صور الفتيات والسيدات أثناء تواجدهم بالمكان المخصص لقياس الملابس داخل المحل، وتم اقتياد المتهم الي ديوان القسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.