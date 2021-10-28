أحمد عبدالقادر يكشف عن تعليمات موسيماني له قبل المشاركة أمام الإسماعيلي

أعرب أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سعادته بالمشاركة وبالفوز الذي حققه الأهلي على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب برج العرب في افتتاح منافسات الدوري الممتاز.

وقال عبد القادر: «سعيد بتنفيذ تعليمات المدير الفني رغم قلة الوقت الذي شاركت فيه، ولكنه مؤشر جيد بالنسبة لي أسعى للاستمرار في نفس حالة التركيز».

ووجه عبد القادر الشكر لزملائه وتقديره لهم على مساعدته سواء داخل أو خارج الملعب، مشيدًا بالدور الذي يقدمه اللاعبون الكبار من احتواء ودعم للاعبين الصغار والجدد بالفريق.

وأكد عبد القادر أن الموسم لا يزال طويلًا، وأنه رغم تسجيله الهدف الرابع اليوم لم يقدم شيئًا بعد مع الفريق ويسعى للحفاظ دائمًا على ثبات مستواه وتنفيذ التعليمات الفنية.

وعن هدفه الرابع أمام الإسماعيلي أكد أنه يسعى للهدوء أمام المرمى واستغلال المساحات الصغيرة لتسجيل الأهداف.

وشدد عبد القادر على أن تعليمات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قبل نزوله هي التركيز وتدارك النقص العددي للخروج بأفضل نتيجة، بعد ضمان الفوز إلى حد كبير، وهو ما نجح اللاعبون في ترجمته داخل الملعب بشكل جيد وأثمر عن الهدف الرابع.