كيري: قمة المناخ كوب 26 فرصة لتحقيق انتصار للقرن المقبل

وصف مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري المؤتمر العالمي للمناخ "كوب 26" في جلاسجو المقرر مطلع الأسبوع بأنه "فرصة لتحقيق انتصار للقرن المقبل، وللحياة على هذا الكوكب" .



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا " عن كيري قوله في كلمته بكلية لندن للاقتصاد :" إن هناك زخما حقيقيا وذا مغزى وقابلا للنمو" بين البلدان والشركات للدفع نحو التحول إلى الاقتصادات الخضراء.



إلا أنه حذر من أنه لا تزال هناك فجوة بين الإجراءات التي تعهدت بها الدول في العقد المقبل ومستويات خفض الانبعاثات اللازمة لتجنب الارتفاع الخطير لدرجة الحرارة .



وقال كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، إن جلاسجو يمكن أن تكون بداية جديدة لدفع العمل بشأن التصدي لتغير المناخ على مدى العقد المقبل "الحاسم".



وأضاف كيري إنه يجب على جميع الدول أن تعمل معا، مع دول مجموعة العشرين، أكبر اقتصادات العالم، المسؤولة بشكل خاص عن اتخاذ إجراء.