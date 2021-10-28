أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، تعديل توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام الجاري والعامين القادمين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو القول، في اجتماع لإصدار تقرير التضخم الفصلي الرابع للبنك، إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 18.4% بنهاية عام 2021، مقابل 14.1% في التوقعات السابقة.

وأوضح أن مراجعة التوقعات جاءت مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار المواد الغذائية.

وقال إن الارتفاع الذي تم تسجيله في الفترة الماضية في التضخم جاء نتيجة لعوامل تتعلق بالإمدادات مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والواردات، إلى جانب تطورات الطلب بسبب إعادة فتح الاقتصاد.

وأعلن المحافظ أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم نهاية العام المقبل إلى 11.8% مقابل توقعات سابقة بـ7.8%، مضيفا أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى 7% بنهاية 2023، قبل أن يستقر عند 5% على المدى المتوسط.

وكان معهد الإحصاء التركي (تركستات) أعلن أن معدل التضخم ارتفع في سبتمبر بـ19.58% على أساس سنوي، مقابل 19.25% في أغسطس.

وقرر البنك المركزي التركي في وقت سابق من أكتوبر الجاري تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 16%، بعدما كان خفضه الشهر الماضي بـ100 نقطة أساس إلى 18%.