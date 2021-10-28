توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برسالة إلى الطفل المعجزة أحمد تامر على حفظه للقرآن الكريم، قائلًا: «بسم الله ما شاء الله عليك ربنا يحفظك ويوفقك ويتملك بخير، وأهنئ والدك ووالدتك».

وسأل السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء: «هل تعرف ماذا تحفظ؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى أعز وأكرم وأطيب كلام، البركة كلها معاك ربنا يحميك».

وأضاف: «الحفظ جميل ومهم لكن الفهم جميل ومهم، صحيح نحن حريصون على الاهتمام باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم أوقات أولادنا، لكن من المهم الأسر تنتبه لأولادها وبناتها وتشوف النقاط التي يتفوق فيها الأبناء».

وتابع: «الأمر قد لا يكون الحفظ فقط، ولكن ممكن تكون أنشطة رياضية وملكات أخرى موجودة لو نميناها واهتممنا بها نجد النبت الجميل يكبر ونفرح بيه كلنا».