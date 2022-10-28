زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي يتعرض لهجوم عنيف داخل منزلهما

قال مكتب نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في بيان إن زوجها بول بيلوسي تعرض "لاعتداء عنيف"، بعد اقتحام منزلهما في كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف البيان: "المهاجم رهن الاحتجاز ويجري التحقيق في الدافع وراء الهجوم"، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع: "نُقل بول إلى المستشفى، حيث يتلقى رعاية طبية ممتازة، ومن المتوقع أن يتعافى تماماً. ولم تكن رئيسة مجلس النواب في سان فرانسيسكو في ذلك الوقت".

ويأتي الهجوم قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستكون فيها سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ على المحك.

وفي مايو الماضي، أدين بول بيلوسي (82 عاماً) بجنحة القيادة تحت تأثير الكحول بعد حادث سيارة، وحكم عليه بالحبس 5 أيام في مقاطعة نابا بكاليفورنيا.

ويمتلك بول بيلوسي شركة للعقارات ورأس المال الاستثماري مقرها سان فرانسيسكو.