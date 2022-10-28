الأمم المتحدة: التمويل الإنساني باليمن يتراجع بشكل مقلق

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حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من تراجع مقلق لعملية التمويل الإنساني في الين.

وقالت المنظمة الأممية في حسابها على "تويتر"، إن التمويل للاستجابة الإنسانية في اليمن يتراجع بشكل مقلق".

وأضافت المنظمة أنها قدمت الإغاثة إلى أكثر من 6ر7 ملايين شخص في البلاد خلال العام الماضي.

ودعت المنظمة المانحين إلى تقديم المساعدة لليمنيين.

ويشهد اليمن نزاعا دمويا منذ قرابة ثماني سنوات، بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وأودت الحرب بحياة أكثر من 300 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق تقارير سابقة صادرة عن الأمم المتحدة.