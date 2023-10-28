الصحة: دفعنا بأكثر من 20 سيارة إسعاف للتعامل مع حادث الإسكندرية الصحراوي

أعرب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تعازيه لأهالي المتوفين في الحادث الأليم الذي وقع على طريق الإسكندرية الصحراوي، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، إلى ارتفاع وفيات الحادث إلى 34، بعد وفاة 2 مصابين أثناء تلقي العلاج.



وقال إن الحادث أسفر عن إصابة 64 شخصًا، نُقل 51 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، مشيرًا إلى أن «8 منهم تحت العلاج والملاحظة».



ولفت إلى «تحسن حالة 32 مصابًا وخروجهم بعد تلقي العلاج، فضلًا عن خروج 11 آخرين بناء على طلبهم»، موضحًا أن «6 مصابين تم إسعافهم في موقع الحادث وحالتهم مستقرة».



ونوه أن «6 مصابين نقلوا إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، بينهم 2 تحت العلاج والملاحظة، و4 خرجوا بعد تحسن حالتهم، ومصاب طلب الخروج».



وأكد أن أول سيارة إسعاف وصلت إلى مكان الحادث بعد 7 دقائق من تلقي البلاغ في الساعة 8:10، مختتمًا: «دفعنا بأكثر من 20 سيارة إسعاف للتعامل مع الموقف، الحادث كبير وحجم الوفيات والضرر الناجم عن اشتعال الأتوبيس كان مفجعًا لنا جميعًا».



وكشفت التحريات الأولية، أن حادث طريق الإسكندرية الصحراوي وقع بين 27 سيارة، أغلبها سيارات ملاكي وأتوبيسات وأكثر من ميكروباص، حيث اصطدمت السيارات ببعضها؛ ما نتج عنه تهشمها تماما، واشتعال النيران بها.



ورجحت التحريات وقوع الحادث نتيجة الشبورة المائية التي شهدها طريق الإسكندرية الصحراوي، صباح اليوم السبت.