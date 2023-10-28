مستشار الرئيس الفلسطيني عن أقسى ليالي غزة: تسجيل مئات الشهداء جراء مجازر الاحتلال

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، إن الأنباء الواردة من قطاع غزة تفيد بوقوع مئات الضحايا من الشهداء جراء المذابح التي يرتكبها الاحتلال خلال الساعات الأخيرة.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر «ON» مساء الجمعة، إلى فقدان مؤسسة الرئاسة جميع سبل التواصل مع قطاع غزة؛ نتيجة تدمير جيش الاحتلال مراكز الاتصالات.

وتابع: «آلاف هائمون على وجوههم في الشوارع تحت قصف البوارج البحرية والمدفعية والطيران في ظلام تام، بينما يشاهد العالم المذبحة التي لو حدثت في أي مكان بالعالم؛ لانتفضت الدنيا بأسرها».

وأضاف أن الإدارة الأمريكية منحت الضوء الأخضر لجيش الاحتلال لارتكاب هذه المذبحة، محملا إياها المسئولية السياسية والقانونية إزاء تلك المذبحة.

وعقب قائلا: «التاريخ سيكتب كل شيء، ويوما ما لن يكون بعيدا؛ سنحاسب كل مجرم من هؤلاء المجرمين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي».

وواصل: «هؤلاء ليسوا بشرا ولا يعرفون معنى للإنسانية، الآن مذبحة بقطاع غزة والعالم يشاهد، حتى الأمة العربية والإسلامية تشاهد، ماذا ينتظرون! ينتظرون أن يفتحوا عيونهم ذات صباح ليجدوا الشعب الفلسطيني فني من الوجود! نحن لن نفنى وسنظل شهودا على هذا العار للإنسانية والبشرية جمعاء».

ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.