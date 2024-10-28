قال الإعلامي أحمد موسى، إن حقل ظهر للغاز سيبدأ في إنتاج 220 مليون قدم مكعبة يوميا اعتبارا من يناير 2025، معربا عن سعادته بهذا الخبر الإيجابي، قائلا: «الخير قادم بإذن الله، أنا شايف بلدي كدا، عودة المعدلات الطبيعية من إنتاج حقل ظهر شيء إيجابي وخبر سعيد جدا».

وأشار خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، إلى أن حقل ظهر سيعود لمعدلات إنتاجه الطبيعية بحلول منتصف يونيو المقبل؛ بفضل صفقة رأس الحكمة التي وفرت السيولة الدولارية اللازمة لسداد جزء من مستحقات شركات التنقيب، وحفر 3 آبار جديدة في الحقل بتكلفة 300 مليون دولار.

وأضاف: «معدلاتنا من إنتاج الغاز ستعود طبيعية وبالتالي فاتورة استيراد الغاز ستنخفض»، متابعا: «لن يكون لدينا مشكلة في انقطاع الكهرباء كما كانت في الصيف الماضي وسنوفر احتياجات محطات الكهرباء من إنتاجنا من الغاز، وسيعود حقل ظهر ومعدلات إنتاجه كما كانت قبل عام في منتصف يونيو المقبل».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، اليوم ،حيث استعرض الأخير تطورات أنشطة الشركة في مصر، والتي تشمل البحث والاستكشاف، وعمليات التنمية بالإضافة إلى مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة.

وأعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن منصة حفر ستصل إلى حقل ظهر في ديسمبر المقبل لاستئناف أعمال الحفر؛ بهدف إنتاج 220 مليون قدم مكعبة يوميا من بئرين جديدتين، مضيفا أن مصر تخطط لزيادة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في عام 2025.